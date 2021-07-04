استهداف ثلاثة أبراج لنقل الطاقة شمالي العراق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن “مجهولين” استهدفوا ثلاثة أبراج لنقل الطاقة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال إن “الأبراج استهدفت بعبوات ناسفة طالت الخط الرابط بين شرق الموصل والذي يحمل جهد 400 KV”.

من جهتها ذكرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان صحفي: “تعرض الخط الناقل سد الموصل- القيارة الغازية جهد 400 KV إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم (342) وتضرر الأبراج المرقمة (340-341) وتوقف الخط عن العمل في منطقة قرية العربيد بالقرب من العذبة جنوب محافظة نينوى”.

وأضافت، أن “الخط خارج العمل منذ يوم أمس بسبب تفجير البرج المرقم (73) أيضا على نفس الخط في محافظة نينوى”.

ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.