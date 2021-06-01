استنفار الأجهزة الأمنية بالأردن لهذا السبب ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أثار ”بلاغ كاذب“ حول وجود تسرب غاز في إحدى مدارس إربد، استنفار الأجهزة الأمنية في المحافظة الواقعة أقصى شمالي الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، المقدم عامر السرطاوي، إن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسة في مديرية شرطة محافظة إربد من أحد الأشخاص حول وجود تسرب غاز في إحدى المدارس، وتم التحرك إلى المكان من قبل الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني المختصة“.

وأضاف السرطاوي في بيان ورد ”إرم نيوز“ نسخة عنه: ”تبين لدى وصول الأمن بأنه لا يوجد أي تسرب للغاز، وأن البلاغ كاذب“، متوعدا بأنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم البلاغ“.

من جانبها، ذكرت مديرية الدفاع المدني في الأردن، أنها ”تلقت البلاغ ذاته، وتحركت 13 آلية للموقع، لكن تبين أن البلاغ كاذب ولا يوجد أي تسرب غاز“.

وأكدت مديرية الدفاع المدي أنها ”تتعامل مع البلاغات التي تردها بكل جدية، لكن بعضها يكون كاذبا ويتسبب بالإرباك للأجهزة المعنية ويستنزف الوقت والجهد“.

ولاحقا، نقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن مصدر أمني، تأكيده أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي قدم البلاغ الكاذب.

وقال المصدر إن ”التحقيق ما زال جاريا مع الشخص لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى تقديم البلاغ، فيما سيتم تحويله إلى القضاء“.

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