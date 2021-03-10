استمرار هبوط النفط للجلسة الثالثة اليوم الاربعاء

المستقلة /- هبط سعر برميل النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح، بينما يترقبون بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الاتجاه القادم للأسعار.

ونزل خام برنت تسليم مايو/ أيار 63 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أدنى مستوى خلال الجلسة عند 66.50 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نيسان/أبريل 63.47 دولار للبرميل، منخفضا 54 سنتا أو ما يعادل 0.8%.

ولقيت الأسعار الدعم الأسبوع الماضي، من قرار ”أوبك+“ بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج في نيسان/أبريل كما هي إلى حد بعيد. ثم قفزت الأسعار يوم الاثنين، إذ ارتفع برنت فوق 70 دولارا للبرميل، بعد هجمات شنها الحوثيون على قلب صناعة النفط السعودية، قبل أن يتراجع مع انحسار التوتر.

وقال فيريندرا تشوهان، المحلل لدى ”إنرجي أسبكتس“ للاستشارات في سنغافورة ”إنه إدراك لعدم وجود أي تأثير للهجوم على الإمدادات“.

وأضاف، أن ”مزيجا من العوامل -من بينها أن اثنين من كبار المستوردين وهما الهند والصين يسحبان الخام من المخزونات في ظل الأسعار الحالية المرتفعة وتوقعات بعودة إمدادات إيران- هدّأ الأسعار“.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار/مارس، وفقا لمصادر تجارية مستندة إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وكان محللون يتوقعون زيادة بنحو 800 ألف برميل في استطلاع أجرته ”رويترز“.

ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجلب ارتفاع الأسعار المزيد من الإمدادات الأمريكية إلى السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء؛ إن إنتاج النفط الأمريكي ما زال من المتوقع أن يهبط 160 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.15 مليون برميل يوميا، لكن ذلك يمثل انخفاضا أقل مقارنة مع توقع شهري سابق للإدارة بتراجع عند 290 ألف برميل يوميا.