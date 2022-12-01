استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة /- سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعا طفيفا في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 149600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.

وكان البنك المركزي العراقي وهو القائم على السياسة النقدية في العراق ، قد قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي .

حيث بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.