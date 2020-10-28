استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

سعر صرف الدولار مقابل الدينار

المستقلة / -تنشر  وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء، (28 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,85 دولار

الأسترليني : 100 باوند 130,50 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 820,40 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1909,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 41,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,32 دولار

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