استمرار ارتفاع اسعار الذهب ليصل لاعلى مستوى خلال اسبوعين

المستقلة / – ارتفع الذهب اليوم الأربعاء ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

وصعد الذهب 0.3% في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 04:55 بتوقيت غرينتش، وكان لامس -في وقت سابق- أعلى مستوى منذ الأول من آذار/مارس عند 1740.90 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3% إلى 1735.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا ”أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار.. ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار“.

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 25.90 للأوقية وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4% إلى 1207.56 دولار.

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