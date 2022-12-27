استمرارية غير مسبوقة في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 157600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 157500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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