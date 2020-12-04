استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الجمعة

المستقلة /- أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الجمعة (04 كانون الأول 2020)، سعر بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية، والذهب والنفط عالمياً

وذكر المركز في بيان له أن سعر بيع الدولار في السوق العراقية 125,750، بينما سعر الشراء 124,750، وسعر اليورو 100 يورو لكل 121,55 دولار، بينما الجنيه الإسترليني 100 باوند لكل 134,64 دولار.

وأشار إلى أن سعر الليرة التركية هو 100 دولار لكل 782,04 ليرة تركية، وسعر أونصة الذهب عالمياً $ 1841,81، ووصل سعر برميل نفط الخام برنت اليوم إلى 49,52 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكي 46,26 دولار.