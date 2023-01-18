استقرار سعر الدولار في بغداد.. والاستمرار بالارتفاع في اربيل

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، استقراراً في بغداد مع ارتفاع طفيف في اربيل.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 159500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 159200 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.