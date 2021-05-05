استقرار الطقس في عموم البلاد مقابل ارتفاع معدلات الحرارة لتصل إلى 40

استقرار الطقس في عموم البلاد مقابل ارتفاع معدلات الحرارة لتصل إلى 40

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استقرار الطقس في عموم البلاد باستثاء المناطق الشمالية، مقابل ارتفاع معدلات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “متوقع استمرار تأثر البلاد بالمرتفع العلوي الشبه المداري والمنخفض الحراري السطحي القادم من الجزيرة العربية مسببآ استمرار سيادة الاستقرار الجوي خلال اليوم بأستثناء مدن الشمال متوقع ان تتأثر بحالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي”.

وبين ان ” الاجواء صافية الى غائمة جزئيا في عموم البلاد مع فرصة واردة لهطول امطار رعدية متفرقة تشمل مناطق عشوائية يصعب تحديدها من مدن الشمال وهناك احتمالية ضعيفة بنسبة لاتتجاوز 25% متوقع ان تشهد اجزاء عشوائية من صلاح الدين وشمال ديالى وشرق العاصمة هطول امطار رعدية متفرقة”.

وبشأن درجات الحرارة، فقد اشار الموسوي إلى “احتمالية تعمق الكتلة الهوائية الحارة الافريقية في البلاد مسببا تواصل الإرتفاع الكبير والملموس على درجات الحرارة في كافة انحاء البلاد لتسجل درجات الحرارة :

العاصمة بغداد والبصرة 40

الانبار 39

الموصل 36 درجة مئوية”.

اما الرياح فانها ” مابين الغربية والجنوبية الغربية، خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار في وسط وشمال وغرب البلاد بهبات رياح تتجاوز 40كم في الساعة”.