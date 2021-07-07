استقرار اسعار النفط على انخفاض حاد بعد فشل اوبك عقد اجتماعها المرتقب

المستقلة /- استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة ، عقب إلغاء محادثات بين منتجي أوبك + ، الأمر الذي زاد من احتمالية أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى زيادة انتاجهم للحصول على حصص في السوق.

وارتفع خام برنت 3 سنتات إلى 74.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفع سعر النفط الأمريكي 7 سنتات إلى 73.44 دولارًا للبرميل بعد أن انخفض بأكثر من 2٪ في الجلسة السابقة.

أنهى وزراء الطاقة من أوبك + ، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للنفط ، محادثات بشأن سياسة الإمداد يوم الاثنين بدون التوصل الى اتفاق.

كانت الانقسامات بين المملكة العربية السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، والإمارات العربية المتحدة ، التي عارضت تمديد قيود العرض المصممة لدعم الأسعار بعد انخفاض الطلب من الوباء ، السبب الرئيسي وراء فشل المناقشات.

وصوتت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول وتمديد التخفيضات المتبقية في الإنتاج حتى نهاية العام المقبل ، لكن المقاومة الإماراتية أبطلت الاتفاق.

أدى انهيار المحادثات في البداية إلى ارتفاع أسعار النفط مع وصول النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2014، الا ان بعد ذلك ألقى بظلال من الغشاوة على سياسة الإنتاج في أوبك .