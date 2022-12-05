استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

المستقلة / الاردن /- واصل سعر الذهب في الأردن اليوم استقراره خلال تعاملات صباح الإثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية عند ذروة خمسة أشهر.

وجاء استقرار سعر الذهب في الأردن اليوم مع شهود المعدن النفيس لحالة من الانتعاش مؤخرا مكنته من تحقيق مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض حجم الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة.

وسجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم نحو 41.06 دينار (57.89 دولار)، مقابل نفس السعر، خلال تعاملات أمس بحسب منصة “gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن هو الآخر عند مستوى 35.93 دينار (50.66 دولار) أي نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.

واستقر سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 30.80 دينار أردني (43.4 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.