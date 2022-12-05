استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

المستقلة / الاردن /- واصل سعر الذهب في الأردن اليوم استقراره خلال تعاملات صباح الإثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية عند ذروة خمسة أشهر.

وجاء استقرار سعر الذهب في الأردن اليوم مع شهود المعدن النفيس لحالة من الانتعاش مؤخرا مكنته من تحقيق مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض حجم الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة.

وسجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم نحو 41.06 دينار (57.89 دولار)، مقابل نفس السعر، خلال تعاملات أمس بحسب منصة “gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن هو الآخر عند مستوى 35.93 دينار (50.66 دولار) أي نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.

واستقر سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 30.80 دينار أردني (43.4 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مصدر : اخلاء سبيل بهاء عبد الحسين مدير شركة كي كارد

اخبار مصر

منصة SIDEUP المصرية تغلق جولة تمويل (Seed) بمبلغ 1.2 مليون دولار

اخبار العراق

الانتخابات وتخدير العقول !

اخبار قطر

رئيس الإمارات يبدأ اليوم زيارةً رسمية إلى قطر

اخر الاخبار

الحظر الأوروبي للنفط الروسي يدخل حيز التنفيذ

اخبار فلسطين

امريكا تحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مصدر : اخلاء سبيل بهاء عبد الحسين مدير شركة كي كارد

اخبار الاردن

استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

اخبار العراق

خبير : التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد عطلة البرلمان

اخبار العراق

الانتخابات وتخدير العقول !

اخبار العراق

سلطة الطيران : الانتهاء من أعمال التنظيف للمدرج بعد “تهشم” أحد إطارات الطائرة

اخبار العراق

صندوق الاسكان : اكثر من ترليون و400 مليار دينار حجم القروض منذ بداية العام

اخر الاخبار

القانونية النيابية : سنتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي

اخر الاخبار

القانونية النيابية : سنتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي

اخبار العراق

مسؤول : أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ستنخفض الاسبوع المقبل

اخبار العراق

مجلس : العراق بالمرتبة الثلاثين من بين اكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب

اخبار العراق

نائب : الجيش العراقي ليس بمستوى توفير الحماية والدفاع عن البلاد

اخبار العراق

احصائية : التبادل التجاري بين العراق وفرنسا أقل من 1.5 مليار دولار

اخبار العراق

لجنة : صعوبة انجاز الموازنة بسبب النزاع حول ملف النفط مع كردستان

اخبار السعودية

رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

اخر الاخبار

انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

بيان : حصة إنتاج العراق من النفط سيبلغ 4.431 مليون برميل يوميًا

اخر الاخبار

واتساب تعمل على تطوير 21 رمز تعبيري “إيموجي” جديد