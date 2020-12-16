استقرار أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم

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المستقلة/- استقرت أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء.
وارتفع اليورو هامشيًا أمام الدولار بنحو 0.1% ليصل إلى 1.2167 دولار ، فيما صعد الدولار مقابل الجنيه الاسترليني هامشيًا بنحو 0.1% مسجلة 1.3453 دولار.
وتراجع الدولار أمام العملة اليابانية هامشيًا بنحو 0.2% ليصل إلى 103.4900 ين، فيما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 6.5389 يوان.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية -عند 90.44 نقطة،

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