استقبال حافل لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو

استقبال حافل لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- عادت بعثة التايكوندو المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، إلى القاهرة ظهر يوم الأربعاء.

ونجح ثنائي التايكوندو، هداية ملاك وسيف عيسى، في الحصول على ميداليتين برونزيتين، هما حصيلة مصر في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وبعد نحو 24 ساعة على إنجازهما، عاد عيسى وملاك إلى الأراضي المصرية رفقة باقي أفراد البعثة الذين انتهت منافساتهم في الأولمبياد.

وشهد مطار القاهرة استقبالا حافلا للثنائي المتوج بالبرونزيتين، حيث احتشد العشرات أمام صالة المطار من أجل الاحتفاء بالبطلين.

وتفاعل سيف عيسى مع الجماهير خارج صالة المطار، حيث قام بمصافحتهم بحماس بالغ، قبل أن يصعد حافلة مكشوفة رفقة هداية ملاك، احتفالا بالإنجاز.

ونجحت ملاك في الحصول على البرونزية الثانية لها بعدما نالت الأولى في أولمبياد ريو 2016.