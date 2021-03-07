استقبال بابا الفاتيكان وسط ركام الموصل القديمة

المستقلة /- أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينوى اكمال الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال بابا الفاتيكان .

ونشر مكتب محافظ نينوى الإعلامي صورا أظهرت فيه الموقع الذي سيشهد استقبال بابا الفاتيكان وهو “حوش البيعة” الذي يتوسط عدة كنائس في وسط المدينة القديمة.

وأظهرت الصور تجهيز كرسي أبيض للبابا في المكان الذي تم فرشه بالسجاد الأحمر وسط ركام الموصل القديمة، حيث ما تتزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فمنطقة “حوش البيعة” والكنائس الأربعة المحيطة به تعرضت لخراب ودمار كبير جراء العمليات العسكرية في الموصل.