استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل طفل يبلغ 12 عاما من العمر، متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق من اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الطفل محمد مؤيد بهجت  العلامي (12 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الاحتلال، اليوم الأربعاء في بلدة بيت أمر، شمال الخليل”.

وقتل شاب فلسطيني أمس الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه أثناء وجوده قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

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