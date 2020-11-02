استخبارات كربلاء تعتقل مجرم قتل شخصا وإخفى جثته في الصحراء

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء ، مساء الاحد ، عن اعتقال متهم قتل شخصا من اهالي ذي قار بعد استدراجه، ودفنه في المقالع الصحراوية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المتهم اعترف بقتل المجنى عليه بعد جلبه واستدراجه من محافظة ذي قار الى كربلاء حيث تم قتله وإخفاء الجثة ودفنه في منطقة المقالع الصحراوية “.

وأشار المصدر الى انتقال المفارز الاستخبارية الى موقع الحادث بدلالة الجاني ، وتم استخراج الجثة التي كانت موضوعة في كيس نايلون وملفوفة ببطانية حيث استعانت المفارز بآليات حفر للعثور على جثة المجنى عليه “.

وأضاف تم “تصديق أقوال المتهم بالاعتراف واكمال الاجراءات التحقيقية لإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل “.