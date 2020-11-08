استثمار الأنبار : إقامة المنطقة الاقتصادية العراقية – الأردنية بإشراف مصري

المستقلة / – تتوجه هيئة استثمار الأنبار نحو إقامة المنطقة الاقتصادية العراقية – الأردنية بإشراف مصري.

رئيس الهيئة مهدي صالح النومان قال في تصريح لـ«الصباح» تابعته المستقلة: إن «تلك المنطقة التي تُقدّر مساحتها بـ10 الاف دونم، سيكون نصفها بالجانب الأردني، والآخر في الجانب العراقي»، وأضاف أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته للأردن قبل شهرين، أكد ضرورة إنشاء هذه المنطقة واستكمال متطلباتها».

وعدّ النومان هذه المنطقة من المناطق «الواعدة»، مشيراً الى أنه «تم إعداد قانون هذه المنطقة، واختير رئيس مجلس إدارتها بعد تشكيل مجلس الإدارة».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أهمية تلك المناطق للدول التي تقام فيها، وقال لـ«الصباح»: إن «ميزة تلك المناطق، خاصة إذا كانت مشتركة، هي بإقامة منشآت صناعية مختلفة، لتكون واحدة من أهم مناطق التبادل التجاري لإعفاء منتجاتها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مشاريع صناعية مختلفة».

وتعد المدن الاقتصادية أحد أركان الدول الحديثة، إلا أنه ينبغي عند تخطيطها توفير الخدمات والبنى التحتية والفوقية من الماء والكهرباء وشبكات الطرق والمواصلات الجيدة الآمنة.