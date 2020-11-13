استبعاد عمر خريبين من معسكر منتخب سوريا

(المستقلة) قال عساف خليفة، مدير منتخب سوريا، إن التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب، قرر بَاستبعاد المهاجم عمر خريبين، من المعسكر المقام حاليا في الإمارات.

وأضاف خليفة: “عمر خريبين حاول التدخل في القرارات الفنية، فقام المعلول باستبعاده عن المعسكر بشكل نهائي”.

وتابع: “مدرب مثل معلول لا يسمح لأي لاعب مهما كان اسمه بأن يتدخل في أمور عمله”.

وأتم: “لا شك أن عمر خربين لاعب كبير وقيمته كبيرة ولايمكن أن ننكر تاريخه الكبير”.

ولعب المنتخب السوري مباراة ودية، خلال المعسكر، أمام نظيره الأوزبكي، وفاز بهدف وحيد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب سوريا مع نظيره الأردني يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

 

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