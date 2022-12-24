استئصال 124كيس مائي من مريضة خمسينية في ميسان

استئصال 124كيس مائي من مريضة خمسينية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعلميمي في ميسان من اجراء عملية معقدة لمريضه خمسينية تعاني من ضيق بالتنفس.

وقال المتحدث باسم صحة ميسان لـ(المستقلة) ان فريقا طبيا في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور قصي جمعة البهادلي اخصائي جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية نجح في أجراء عملية جراحية معقدة وبرقم قياسي جدا.

واشار الى استئصال 124 كيس مائي من التجويف الصدري الأيمن لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ سنة في وقت قياسي، مبينا أن المريضة تعاني من صعوبة في التنفس.

ونقل الكناني عن الفريق الطبي تأكيده بأن حالة المريضة،و في تتحسن مستمر،وأنها تتمتع بصحة جيدة.