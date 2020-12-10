اسباب و اعراض ضغط الدم المرتفع

المستقلة … يعتبر ضغط الدم المرتفع زيادة في تدفق الدم داخل شرايين الجسم مع زيادة مقاومة الشرايين له نتيجة لضيق الشرايين.

إذا كان ضغطك يصل إلى 130/80 mmHg فإنك معرض لخطر الإصابة بالضغط المرتفع.

أسباب ضغط الدم المرتفع

قبل الشروع في بدء علاج الضغط المرتفع، عليك معرفة أسبابه حتى يتسنى للطبيب المختص تحديد العلاج لما يتناسب مع حالتك. وتنقسم الأسباب إلى: ارتفاع ضغط الدم الأساسي (primary hypertension) هذا النوع لم يستطع الأطباء تحديد سببًا له، ولكن وجدوا أن هناك عدة عوامل قد تساعد على ظهوره، مثل:

وراثي: بسبب عيوب خلقية جينية أو جينات وراثية من أحد أفراد العائلة.

العمر: تقدم العمر والشيخوخة لهما تأثير في ارتفاع ضغط الدم.

السمنة: زيادة الوزن مع قلة التمارين الرياضية تسبب الضغط المرتفع.

النظام الغذائي: الإفراط في تناول ملح الطعام والكافيين.

اعراض ضغط الدم المرتفع

يصعُب علاج الضغط المرتفع مبكرًا لندرة ظهور أعراضه أو ظهورها بالمراحل المتأخرة فقط أو عدم ظهورها مطلقاً، وقد يؤدي هذا للجلطات الدماغية والوفاة ببعض الحالات، لذا سُمى بالقاتل الصامت.

أما عن الأعراض الشائعة فهي كل من الصداع

نزيف الأنف

آلام الصدر

صعوبة التنفس الدوار

مشاكل بالرؤية

ظهور دم في البول