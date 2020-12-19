اردوغان يشكر المانيا ويؤكد .. نريد ان نفتح صفحة جديدة مع اوربا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يريد فتح ”صفحة جديدة“ مع الاتحاد الأوروبي، مقدما شكره للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمساهماتها البناءة وجهودها لصالح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي“.

وقالت الرئاسة التركية في بيان ، إنه خلال اجتماع عبر الفيديو مع ميركل،“صرّح الرئيس أردوغان أن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشكر المستشارة لمساهماتها البناءة وجهودها لصالح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي“.

وأضافت الرئاسة أن“هناك فرصة جديدة“ لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول ”خلق أزمة“ لتخريب هذه ”الأجندة الإيجابية“، دون تحديد الدول المقصودة.

وقرر القادة الأوروبيون خلال قمة عقدت في بروكسل، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات موجهة على أنقرة بسبب ”أفعالها الأحادية واستفزازاتها“ في شرق البحر المتوسط، الغني بالغاز، حيث تتنازع تركيا السيادة على مناطق بحرية مع اليونان وقبرص.

ومنذ أشهر، تمر علاقات تركيا مع هذين العضوين في الاتحاد الأوروبي في رحلة صعبة بشكل استثنائي، وكذلك مع فرنسا التي تدعمهما.

وأكد أردوغان أن دور تركيا ”بناء“، متهمًا اليونان برفض التفاوض.

ودعا إلى مراجعة الاتفاق المبرم العام 2016 بين الاتحاد وتركيا حول المهاجرين، معتبرًا أن هذه المراجعة ستكون ”مفتاح أجندة إيجابية مع أوروبا“.