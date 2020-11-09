ارتفاع “مفاجئ ” بـ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

سعر صرف الدولار

المستقلة / – وكالة الصحافة المستقلة تنشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم في الأسواق المحلية ليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2020). 

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
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اليورو : 100 يورو 118,92 دولار
الأسترليني : 100 باوند 131,85 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 843,14 ليرة تركية
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1962,96$
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سعر برميل نفط الخام برنـت 40,50 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,16 دولار

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