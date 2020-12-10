ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 6.3٪

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المستقلة/- سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية  (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري، الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%.
ووفقاً للبيان، جاء هذا الارتفاع بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -4.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.4% ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة -0.6%.

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