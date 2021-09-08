ارتفاع طفيف في اسعار النفط بعد سلسلة من الخسائر

المستقلة/- تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد الخسائر الليلية من ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب ، مع إعادة استئناف الإنتاج البطيء في خليج المكسيك الأمريكي مما قدم بعض الدعم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.46 دولار للبرميل في الساعة 0429 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان إلى 71.67 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

ولا يزال المنتجون في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يكافحون لاستئناف عملياتهم بعد تسعة أيام من اجتياح إعصار إيدا للمنطقة مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وظل حوالي 79٪ من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفًا عن العمل يوم الثلاثاء ، مع وجود 79 منصة إنتاج لا تزال شاغرة. تم فقدان حوالي 17.5 مليون برميل من النفط في السوق حتى الآن. اقرأ أكثر

وتشكل الآبار البحرية في الخليج حوالي 17٪ من إنتاج الولايات المتحدة.

وقال محللو آي إن جي في مذكرة “يبدو أن عمليات المصفاة تحقق انتعاشًا أسرع.”

وقالت آي إن جي نقلاً عن أحدث تقرير عن الوضع من وزارة الطاقة إنه تم إغلاق حوالي مليون برميل فقط من الطاقة يوميًا مؤقتًا ، بانخفاض عن ذروة تجاوزت مليوني برميل يوميًا.

وأضافت المذكرة “مع ذلك ، من غير المرجح أن تعمل المصافي التي أعيد تشغيلها بكامل طاقتها في الوقت الحالي”.

سيراقب التجار عن كثب بيانات المخزون من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي المقرر عقدها يوم الأربعاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس للحصول على صورة أوضح لتأثير العاصفة على إنتاج الخام وإنتاج المصافي.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ، في المتوسط ، أن مخزونات الخام تراجعت 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر أيلول ، ويتوقعون انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار ثلاثة ملايين برميل.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق للسلع الأساسية ، حيث قفز الدولار الأمريكي وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وآسيا إلى تباطؤ النمو.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الزراعة النيابية تؤكد على ضرورة استمرار الاكتفاء الذاتي من المنتجات

اخبار العراق

الهجرة : عودة (400) نازح من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم

اخبار العراق

رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم : الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية

اخبار العراق

تربية صلاح الدين تشكو من قلة ملاكاتها التربوية

اخبار العراق

محافظ بغداد ينتقد تداخل الصلاحيات بين دوائر المحافظة

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف في اسعار النفط بعد سلسلة من الخسائر

اخر الاخبار

دراسة : تناول المضادات الحيوية بافراط قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

اخر الاخبار

دراسة : تناول المضادات الحيوية بافراط قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

اخر الاخبار

دراسة : صحة الأمعاء السيئة لها تأثير مباشر على ارتفاع ضغط الدم

اخر الاخبار

الإحتلال يعتقل أقرباء الأسرى الستة

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 221.8 مليون إصابة

اخر الاخبار

ارتفاع الدولار مدعوما بارتفاع عوائد السندات وضعف اليورو

اخر الاخبار

أمل حجازي تحرف ما جاء في القرآن والأحاديث

اخر الاخبار

تفاصيل وفاة مايكل ويليامز الغامضة وأنباء عن تسميمه

اخبار العراق

البيئة تطلق حملة رقابية كبرى للحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد

اخبار العراق

ادوية سامراء تبرم عقود شراكة مع شركات عالمية رصينة

اخر الاخبار

كيف تجني المال من استخدام تطبيق التويتر؟