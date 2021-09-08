ارتفاع طفيف في اسعار النفط بعد سلسلة من الخسائر

ارتفاع طفيف في اسعار النفط بعد سلسلة من الخسائر

المستقلة/- تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد الخسائر الليلية من ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب ، مع إعادة استئناف الإنتاج البطيء في خليج المكسيك الأمريكي مما قدم بعض الدعم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.46 دولار للبرميل في الساعة 0429 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان إلى 71.67 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

ولا يزال المنتجون في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يكافحون لاستئناف عملياتهم بعد تسعة أيام من اجتياح إعصار إيدا للمنطقة مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وظل حوالي 79٪ من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفًا عن العمل يوم الثلاثاء ، مع وجود 79 منصة إنتاج لا تزال شاغرة. تم فقدان حوالي 17.5 مليون برميل من النفط في السوق حتى الآن. اقرأ أكثر

وتشكل الآبار البحرية في الخليج حوالي 17٪ من إنتاج الولايات المتحدة.

وقال محللو آي إن جي في مذكرة “يبدو أن عمليات المصفاة تحقق انتعاشًا أسرع.”

وقالت آي إن جي نقلاً عن أحدث تقرير عن الوضع من وزارة الطاقة إنه تم إغلاق حوالي مليون برميل فقط من الطاقة يوميًا مؤقتًا ، بانخفاض عن ذروة تجاوزت مليوني برميل يوميًا.

وأضافت المذكرة “مع ذلك ، من غير المرجح أن تعمل المصافي التي أعيد تشغيلها بكامل طاقتها في الوقت الحالي”.

سيراقب التجار عن كثب بيانات المخزون من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي المقرر عقدها يوم الأربعاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس للحصول على صورة أوضح لتأثير العاصفة على إنتاج الخام وإنتاج المصافي.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ، في المتوسط ، أن مخزونات الخام تراجعت 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر أيلول ، ويتوقعون انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار ثلاثة ملايين برميل.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق للسلع الأساسية ، حيث قفز الدولار الأمريكي وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وآسيا إلى تباطؤ النمو.