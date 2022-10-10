ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

US dollars are pictured on top of a stack of local currency bank notes in the southern Iraqi city of Nasiriyah in the Dhi Qar province, on December 20, 2020. - A year of economic agony for pandemic-hit and oil-reliant Iraq is drawing to a close, but a draft 2021 budget involving a hefty currency devaluation could bring more pain for citizens. Iraq, which relies on oil sales to finance 90 percent of its budget, projects that its economy has shrunk by 11 percent this year, while poverty doubles to 40 percent of the country's 40 million residents. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.150 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

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