ارتفاع صادرات النفط العراقي الى 2.9 مليون برميل

المستقلة/-ارتفعت صادرات العراق من النفط إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط 2021 من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقالت وزارة النفط العراقية، أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة اليوم الإثنين: إن “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر فبراير /شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ان كمية الصادرات من النفط الخام نحو 82.877 مليون برميل، بإيرادات بلغت 5.26 مليار ريال .

وأضاف، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 79.105 مليون برميل ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3.772 مليون برميل “.

وتابع المكتب أن “معدل الصادرات اليومية بلغ مليونين اثنين و960 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 6033دولار