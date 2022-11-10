ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 147.150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.050 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

 

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