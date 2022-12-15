ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي

المستقلة/- شهدت اسواق التداول المحلية ارتفاعا بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في بغداد و المحافظات

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 152000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151900 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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