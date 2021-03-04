ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد
المستقلة /- ارتفعت سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.
وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.25 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.87% عن امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 60.25 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.46 %.
وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 62.6 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.78 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 63.56 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.11 دولارا.
وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 64.57 دولارا، وخام غرب تكساس على 61.73 دولارا.
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