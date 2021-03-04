ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

المستقلة /- ارتفعت سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.25 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.87% عن امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 60.25 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.46 %.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 62.6 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.78 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 63.56 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.11 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 64.57 دولارا، وخام غرب تكساس على 61.73 دولارا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خسائر الذهب تتجاوز 15 دولار في ختام تعاملات الخميس

اخر الاخبار

بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

اخر الاخبار

أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

اخر الاخبار

خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

اخر الاخبار

روسيا تضع لقاحات “سبوتنيك-في” بمتناول الاوربيين اعتبارا من حزيران

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

اخر الاخبار

انفجار نموذج من صاروخ سبيس إكس الفضائي بعد دقائق من هبوطه

رياضية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

اخر الاخبار

زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

اخبار مصر

 السيسي ناعيا اللواء كمال عامر : خير معلم وقائد

اخر الاخبار

الدبيبة يقدم تشكيلة حكومته لرئيس البرلمان الليبي

اخر الاخبار

السعودية: خفض الإنتاج ساهم في تسريع التوازن في سوق النفط

اخبار السعودية

تحذير عاجل من السعودية بشأن منتج يستخدم للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

 السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل صد فيروس كورونا 

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 50 ألف دولار

اخر الاخبار

المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل