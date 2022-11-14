ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

المستقلة/-ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

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