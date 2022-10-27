ارتفاع سعر الدولار في بغداد قبل جلسة انتخاب حكومة السوداني

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في البورصة المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 146.100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 146.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا  أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) دينارا لكل دولار.

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