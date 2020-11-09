ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات العربية..باستثناء “عمان”

المستقلة/أمل نبيل/ أغلقت مؤشرات الأسواق العربية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعي، باستثناء المؤشر العام لسوق مسقط.

السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع.

وقفز المؤشر العام للسوق بنسبة 2.53% إلى مستوى 8366.46 نقطة ليربح نحو 206.11 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات 11.82 مليار ريال، من خلال التداول على 441 مليون سهم مقارنة بـ287.36 مليون سهم.

مصر

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تداولات اليوم، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 ، بنسبة 1.48٪، ليغلق عند 10838 نقطة.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.35مليار جنيه، من خلال 458.085مليون سهم، عبر 48.168 ألف صفقة.

الامارات

ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.79 ٪، واصلا إلى مستوى 4743.43 نقطة، وبلغ أحجام تداول أسهم أبوظبي نحو 102.99 مليون سهم، بقيمة 452.78 مليون درهم،

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.5 ٪،

وبلغ حجم التعاملات 168.98 مليون سهم، بقيمة إجمالية 252.29 مليون درهم عبر تنفيذ 3.87 ألف صفقة.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم الاثنين،صعد المؤشر بنسبة 0.28 ٪، بما يُعادل 4.06 نقطة ليبلغ مستوى 1445.41 نقطة.

وشهدت البورصة تداول 3.86 مليون سهم، بقيمة 496.93 ألف دينار بحريني.

الكويت

وأنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مرتفعاً 1.16%.

وارتفعت السيولة 107.6% لتقترب من 70 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول بنحو 93.3% لتصل إلى 247.08 مليون.

قطر

صعدت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسجل المؤشر العام للبورصة نمواً نسبته 1.88% ليصل إلى النقطة 10094.81، ليربح 186.47 نقطة.

وصعدت السيولة عند 735.17 مليون ريال، وارتفعت الكميات عند 480.39 مليون .

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.13 ٪ بإقفاله عند مستوى 3547.58 نقطة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 12.29 مليون سهم، وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.75 مليون ريال.