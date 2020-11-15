ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسواق العربية باستثناء”الكويت”

المستقلة/ أمل نبيل/ أنهت مؤشرات الأسواق العربية تعاملات جلسة يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، باستثناء تراجع بورصة الكويت.

السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق السعودية بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وارتفع المؤشر العام للسوق – تاسي بنسبة 0.79%، إلى مستوى 8501.58 نقطة ليربح نحو 66.68 نقطة.

وقفزت قيمة التداولات إلى 14.799 مليار ريال، مقابل 11.04 مليار ريال من خلال تداولات بنحو 456.265 مليون سهم مقابل 346.244 مليون سهم.

الامارات

زاد مؤشر بورصة دبي 0.27 ٪، ليبلغ مستوى 2269.13 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.33 ٪ ليغلق عند 4871.84 نقطة.

وشهد سوق دبي المالي تداول 117.39 مليون سهم، بقيمة 115.04 مليون درهم، بعد تنفيذ 2039 صفقة، كما تم تداول 111.28 مليون سهم، بقيمة 328.61 مليون درهم، بعد تنفيذ 2371 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الكويت

هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً في ختام تعاملات يوم الأحد، حيث تراجع المؤشر العام للبورصة 1.52%، وانخفض السوق الأول بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 1.82%، وهبط المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.64% و0.77% على الترتيب.

وتراجعت وتيرة التداولات اليوم بشكل ملحوظ، وخاصة على مستوى السيولة التي انخفضت 38.8% لتصل إلى 41.86 مليون دينار مقابل 68.37 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات 2.2% لتصل إلى 188.71 مليون سهم مقابل 192.92 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

مصر

أغلقت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع جماعي.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.35مليار جنيه، من خلال 458.085مليون سهم، عبر 48.168 ألف صفقة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 1.48بالمائة، ليغلق عند 10838 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 2.38 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1913 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 2.43 بالمائة، عند مستوى 2799 نقطة.

عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3641.48 نقطة، رابحاً 13.34 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 4.9 مليون سهم، مقابل 5.4 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 6.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.16 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.