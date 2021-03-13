ارتفاع ايرادات العراق الشهرية إلى 5 مليارات دولار

المستقلة/-عانت جميع الدول النفطية العام الماضي من تراجع الطلب على الخام الأسود بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها معظم دول العالم بسبب فيروس كورونا.
ويعد العرا ق من أ برز الدول التي عانت بسبب انخفاض أسعار النفط ؛ فقد انخفض اقتصاده بنحو 11% ، أي أكثر من أي دولة مصدِّرة رئيسية أخرى للنفط، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ولم تستطع الحكومة دفع رواتب المعلمين، وموظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد، ونزل العراقيون إلى الشوارع للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، وخدمات المستشفيات المتداعية، والطرق المتهالكة، ونقص الوظائف.

وتسبَّب الوضع في مشاكل لمنظمة “أوبك” التي يعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط فيها. وانتقد
أعضاء آخرون، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بغداد لفشلها في خفض الإنتاج بدرجة كافية، في حين حاولت المنظمة دعم الأسعار.

مع انتعاش سوق النفط الخام، ارتفعت الإيرادات المالية الشهرية للعراق إلى 5 مليارات دولار من حوالي 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020. وهي لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، ولكن هناك ارتياح واضح.
قفز النفط 75% منذ بداية شهر نوفمبر المنقضي مع بدء تطعيم الاقتصادات الكبرى لسكانها، وإعادة فتح أبوابها بعد أن أدَّت الجائحة إلى إغلاق المصانع، وإيقاف الطائرات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأحد..السعودية تبدء في إلغاء نظام الكفيل

اخر الاخبار

جمعية “تيرو للفنون” اللبنانية تُنافس على جوائز القمّة العالمية

اخر الاخبار

إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع 2021

اخبار الاردن

درع الاتحاد الأردني.. الجليل يتوج بطلا على حساب الوحدات

اخر الاخبار

1.3% ارتفاع في أسعار الذهب خلال أسبوع

اخر الاخبار

السعودية تطلق النسخة الرقمية من هوية مقيم

اخر الاخبار

أول تعليق من جينيفر لوبيز على أنباء انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز

اخر الاخبار

أول تعليق من جينيفر لوبيز على أنباء انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز

رياضية

ريال مدريد يحقق فوزا دراميا على إلتشي في الدوري الإسباني

اخر الاخبار

وداعا أيها الاغبياء يستحوذ على جوائز سيزار السينمائية الفرنسية

اخر الاخبار

“تعويض 10 مليون جنيه” رانيا يوسف تقاضي قناة الرشيد العراقية

اخر الاخبار

بيتكوين تقفز فوق مستوى 60 ألف دولار

اخبار الاردن

الخصاونة يعلن حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بالأردن

اخر الاخبار

صور.. دنيا بطمة تحتفل بخروج شقيقتها من السجن

اخر الاخبار

عودة أكثر من 650 ألف لاجئ لسوريا منذ يوليو 2018

اخر الاخبار

دار الإفتاء تكشف عن موعد غرة شهر شعبان في مصر

اخر الاخبار

ليبيا… الدبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء ليصبح مقرا لحكومة الوحدة الوطنية