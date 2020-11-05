ارتفاع الصادرات الاردنية للسوق العراقي بنسبة 5% خلال 8 الاشهر الاخيرة

المستقلة /- كشفت غرفة صناعة الاردن عن زيادة في حجم الصادرات الاردنية للسوق العراقية خلال 8 اشهر من 2020 بنسبة 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وبحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة عمان، ارتفعت صادرات الأردن الصناعية للعراق خلال الاشهر ثمانية اشهر من العام الحالي لتصل الى نحو 393 مليون دولار، مقابل 373 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت صادرات قطاع الصناعات الكيمياوية ، بخاصة المنظفات الصحية والمطهرات والمعقمات كابرز الصادرات الاردنية للسوق العراقية خلال هذه الاشهر ، مسجلة 101 مليون دولار وبنسبة 5ر25 % من اجمالي الصادرات.

وحلّت صادرات الصناعات الغذائية الأردنية بالمرتبة الثانية كابرز المنتجات المصدرة للسوق العراقية خلال الاشهر الثمانية بنسبة 6ر22 % وبقيمة بلغت نحو 89 مليون دولار، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية والدوائية .