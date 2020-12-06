ارتفاع السيولة المحلية في مصر إلى 4.8 تريليون جنيه

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المستقلة/- ارتفعت معدلات السيولة المحلية لمصر خلال أكتوبر 2020، بنسبة 1 ٪، بما يعادل 48 مليار جنيه على أساس شهري.. بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت السيولة المحلية خلال أكتوبر الماضي إلى 4.805 تريليون جنيه ، مقابل 4.757 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 19.5 بالمائة، مقابل 4.02 تريليون جنيه في أكتوبر 2019.

ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال أكتوبر إلى 1.14 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.13 تريليون جنيه في سبتمبر 2020.

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