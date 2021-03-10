ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الدولار الأمريكي

المستقلة/-انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاءمع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1915 دولار، واستقر مقابل الين الياباني عند 108.51 ين.

كما انخفضت الورقة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3915 دولار، وتراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9304 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 91.86.