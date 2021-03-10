ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الدولار الأمريكي

المستقلة/-انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاءمع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وهبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1915 دولار، واستقر مقابل الين الياباني عند 108.51 ين.

كما انخفضت الورقة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3915 دولار، وتراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9304 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 91.86.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الشرطة تعلن سيطرتها على نزاع عشائري مسلح في العمارة

اخبار العراق

طالبتان بجامعة ميسان يكتشفن خطأ في كتب طبية منهجيه عالمية

اخر الاخبار

عوامل صعود أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا احتفلت يسرا بعيد ميلادها الـ66

رياضية

محمد صلاح يقود ليفربول أمام لايبزيج

اخر الاخبار

ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

ماهو سعر النفط المطلوب حتى يختفي العجز في موازنة الكويت؟

اخر الاخبار

ماهو سعر النفط المطلوب حتى يختفي العجز في موازنة الكويت؟

اخر الاخبار

فيديو.. تفاصيل سرقة الفاشينيستا السعودية إلين سليمان

اخبار العراق

اعتقال المشتبه بهم.. تفاصيل جديدة عن اغتيال والد “علي جاسب”

ثقافة وفنون

لهذا السبب.. سيلينا غوميز تنوي اعتزال الغناء

رياضية

كريستيانو رونالدو أمام موجة انتقادات قوية بسبب مواجهة بورتو

اخر الاخبار

السعودية : إجراءات رادعة للحفاظ على أمن الطاقة العالمي

اخر الاخبار

صعود أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء

اخبار العراق

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب القوة الجوية

ثقافة وفنون

شاهد.. “بصور نادرة ومفاجأة”.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ49

اخر الاخبار

اغتيال والد الناشط المختطف “علي جاسب حطاب”