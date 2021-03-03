ارتفاع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/- ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة أمام اليورو ليسجل 1.2078 دولار، كما صعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 106.93 ين.

وصعدت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.3979 دولار، وصعدت مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.9185 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 90.85، بعد أن سجل 91.06 في وقت سابق من التعاملات.