ارتفاع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء

المستقلة/- ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء،أمام سلة من العملات الأجنبية.

ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.2147 دولار، كما صعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 105.23 ين.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.4094 دولار، لكنها ارتفعت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.9 بالمائة إلى 0.9038 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.16.