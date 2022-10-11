ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى في 4 سنوات

المستقلة/- ارتفع معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر أيلول/سبتمبر لأعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ليصل إلى 15% على أساس سنوي، مقارنة مع 14.6% في آب/أغسطس. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم ارتفع على أساس شهري بمعدل 1.6% لإجمالي الجمهورية.

وترجع أهم أسباب الارتفاع الشهري للتضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 6.2%، ومجموعة الدخان 3.5%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية 1.3%، ومجموعة خدمات المستشفيات 4.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة 4.5%، ومجموعة العناية الشخصية 3.4%. وجاء الارتفاع الشهري رغم انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.8%.

وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 4 سنوات أدى لتزايد الأصوات المؤيدة لرفع الفائدة.

في وقت لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّبًا، قفز إلى 18% في سبتمبر من 16.7% في أغسطس. وجاءت أرقام التضخم متوافقة مع تقديرات بنوك الاستثمار التي توقعت أن يتراوح بين 14.8% و15% على أساس سنوي.

وبحسب ما قاله يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية” لموقع “الشرق مع بلومبرج” فإن مواصلة التضخم لمساره الصاعد تعود إلى “ارتفاع أسعار الأغذية والسجائر”. وقالت علياء ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى “بلتون المالية” إن سبب استمرار ارتفاع التضخم في مصر يرجع إلى “بداية تأثير التحرك السريع في العملة المحلية مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، بجانب زيادة مستوى الطلب في بعض القطاعات”.

 

المصدر: ايكونومي بلس

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