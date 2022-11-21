ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

المستقلة/-ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة المحلية.

حيث سجلت أسعار بيع الدولار، 148.450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.350 ديناراً لكل 100 دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

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