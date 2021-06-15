ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.32٪، إلى 73.09 دولارًا للبرميل وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2٪ يوم أمس الاثنين.

وارتفع النفط الامريكي 25 سنتًا أو 0.24٪ إلى 71.10 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع 3 سنتات في الجلسة السابقة.

وارتفع النفط الخام هذا العام حيث أدت برامج التطعيم إلى قلب التيار ضد الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

مع ذلك ، قرار من المملكة المتحدة تخفيف تمديد القيود المفروضة على الفيروسات مع بعض التفاؤل بشأن الاستهلاك القوي في الصيف.

ووقف أعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين بما في ذلك روسيا – المجموعة المعروفة باسم أوبك + – الإنتاج لدعم الأسعار وسط الوباء.

كما يتابع تجار النفط احتمالات عودة محتملة لإمدادات الخام الإيرانية الرسمية، حيث تجري طهران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين شكك نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فرص إحياء الاتفاق قبل الانتخابات الوطنية في 18 يونيو/ حزيران.

ويراقب المستثمرون والمتداولون أيضًا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للحصول على إشارات حول موعد تقليص التحفيز النقدي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

البيت الابيض يؤيد الغاء قانون استخدام القوة ضد العراق

اخبار العراق

صحة كردستان تعيد النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

اخبار العراق

وزارة الزراعة تحذر من تعرّض البلاد إلى عواصف ترابية طوال أشهر الصيف

اخبار العراق

وزارة الاعمار تصادق على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

تنفيذ خطة وطنية لنشر لقاحات كوفيد ـ 19ومتابعة اليات عمل المنافذ التلقيحية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب

اخر الاخبار

مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

اخر الاخبار

مدير أوقاف القدس: سندافع عن الأقصى بكل قوتنا

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن الموعد مرتقب لإجراء التعداد العام للسكان

اخر الاخبار

لجنة التربية توضح جدل احتساب علامات نصف السنة الأولى

اخر الاخبار

خبير سياسي : الانتخابات بموعدها… واتهامات بين القوى السياسية بتأجيلها

اخر الاخبار

فيديو.. السبب الحقيقي وراء وقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير”

اخر الاخبار

شاهد.. ممثل أمريكي يتحدث بالعامية المصرية يبهر السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تسقط في فخ التعادل مع تشيلي بكوبا أمريكا

اخر الاخبار

الكشف عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا