ارتفاع اسعار النفط بدعم من سياسات التيسير النقدي وانخفاض انتاج امريكا

المستقلة /- رتفعت أسعار النفط يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 13 شهرا بدعم من سياسات التيسير النقدي وانخفاض إنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات ،او ما يعادل 0.10 بالمئة ، إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 63.28 دولارا للبرميل ، بارتفاع 6 سنتات ، 0.09 بالمئة.

وسجل كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة ، حيث بلغ برنت 67.44 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 63.67 دولارًا.

أدى التأكيد الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة من الوقت على تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة والأسواق المالية العالمية.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن عاصفة شتوية نادرة في تكساس تسببت في انخفاض إنتاج الخام الأمريكي بأكثر من 10٪ أو مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، في الرابع من مارس آذار.

وقالت مصادر في أوبك + إن المجموعة ستناقش تخفيفًا طفيفًا لقيود المعروض النفطي اعتبارًا من أبريل نظرًا لانتعاش الأسعار ، على الرغم من أن البعض يقترح الثبات في الوقت الحالي نظرًا لخطر حدوث انتكاسات جديدة في المعركة ضد الوباء.

وأدت التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل المملكة العربية السعودية في فبراير ومارس إلى شح الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.

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