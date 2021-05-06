ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الامريكية

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ عوض تراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا نجم عن صعود الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1789.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:09 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1788.20 دولار للأونصة.

وعلق ستيفن إنيز الشريك الإداري في “إس بي آي أست مانغمنت” على ارتفاع الأسعار قائلا: “يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الدفع هنا، إنه أمر جيد بالنسبة للذهب لأنه يبقي العوائد منخفضة. أعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ضعف الدولار الأمريكي”.

وحامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب قاع أسبوع، الذي بلغته يوم الثلاثاء الماضي، مما يقلص تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، حام مؤشر الدولار قرب قمة أسبوعين التي بلغها أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2975.18 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار للأونصة يوم الثلاثاء الماضي بدعم عجز في الإمداد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 26.49 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1218.81 دولار للأونصة.

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