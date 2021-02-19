ارتفاع أسعار الكمامات الطبية في محافظة ديالى

المستقلة /- قال قائممقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى “عبدالله الحيالي” إن أسعار الكمامات في الصيدليات والمذاخر الطبية ارتفعت خلال الساعات 48 الماضية أكثر من 100% في مشهد يدلل على وجود استغلال واضح للموقف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من قبل البعض دون الاكتراث لعواقبها على المواطنين.

وأضاف الحيالي أن المحافظة شكّلت فريقاً مشتركاً مع نقابة الصيادلة من أجل رصد ومتابعة أي مخالفات من قبل الصيدليات والمذاخر التي ترفع الأسعار لغرض تحقيق ارباح مضاعفة، لافتا الى أن ارتفاع الأسعار المقصود سيخلق ردة فعل سلبية تجاه الإجراءات الوقائية التي يجب اعتمادها لتفادي ارتفاع معدل الإصابات.

وأشار الى أن مستوى الالتزام بالحظر في بعقوبة بلغ 80% وهي نسبة جيدة نوعا ما، مع إعطاء مرونة عالية في التعامل مع الاستثناءات والحالات المرضية.

وكانت ديالى دخلت حالة الحظر الكلي بعد 8 من مساء يوم أمس والذي يستمر الى 5 من فجر الاثنين القادم.