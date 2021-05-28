اذا كنت من محبي البطيخ فهذه بعض فوائده

المستقلة /- يعد البطيخ من الفاكهة المحببة لدى كثيرين خصوصا في فصل الصيف ، فهو يؤكل باردا إلا ان له فوائد اخرى غير الطعم المحبب

ومن فوائد البطيخ للجسم:

– يعد البطيخ من الفواكة التي تحتوي بكثرة على مضادات الأكسدة وتساعد مضادات الاكسدة على وقاية الجسم من السرطان

– البطيخ يقلل من ترسبات الكلى ويعمل على تخليص الجسم من حمض البوليك ذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الماء
– يساعد البطيخ على تقوية النظر وذلك لاحتوائه على كميات من فيتامين أ

– البطيخ كفاكهة يعمل على مستوى السكر في الدم ولذلك فيعتبر من الفواكة الجيدة لمرضى السكري

– ان البطيخ يعمل على ترطيب البشرة والمحافظة على نضارتها لما فيه من نسبة مياه عالية كما انه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم مما يعطي الجسم المزد من الحيوية والنشاط

– يعمل البطيخ على انقاص الوزن فهو ركن اساسي في بعض الرجيمات لانه يساعد على التخسيس لاحتوائه على الماء

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