اذا كنت تعاني من الهالات السوداء فاليك الحل

المستقلة /- تعد مشكلة الهالات السوداء تحت العين واحدة من اهم المشاكل التي تصيب البشرة ،مما يؤثر في مظهرها العام ويجعلها تظهر أكبر من عمرها الحقيقي.

ولا تقتصر هذه المشكلة على الفتيات والسيدات في عمر معين بل انها تصيب الفتيات والسيدات في كل المراحل العمرية وتقسم الحلول التي يمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلالها الى قسمين: حيث النوع الاول من الحلول وهي الحلول الكيماوية المصنعة والنوع الثاني هي الحلول طبيعية المنشأ.

ومن الحلول الطبيعية والوصفات المنزلية البسيطة التي يمكن عملها للتخلص من الهالات السوداء:

_ اول خطوة قبل استخدام اي نوع من انواع العلاج يجب ان يراقب الانسان نمط حياته فإذا كان الانسان يسهر فهذا احد اسباب تشكل الهالات السوداء فيجب التخلص من عادة السهر

_ هناك العديد من المواد المنزلية التي يمكن استخدامها للتخلص من الهالات السوداء مثل البطاطا والخيار التي يمكن ان نضعها على العينين قبل النوم

_ مكعبات الثلج حيث تساعد مكعبات الثلج على تقلص الاوعية الدموية حول العين والتي قد تكون متسعة حيث نقوم بلف الثلج بقطعة قماش و وضعها على العين قبل النوم

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