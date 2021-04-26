“ادعوا لي” نادية العراقية تخضع لعملية جراحية عاجلة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة نادية العراقية، عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة للمرة الرابعة بعد تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت “العراقية”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفه ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.

فى سياق آخر تخوض الفنانة نادية العراقية ، الماراثون الرمضاني ، من خلال مسلسل “أحسن أب” للفنان علي ربيع، ويعرض على شاشة “الحياة”.

مسلسل “أحسن أب”، عمل كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول مختار يحاول السرقة طوال الوقت لجني المال والتخلص من والده البخيل، لذلك يلتحق بمسابقة “أحسن أب”، ولكنه يقع في الكثير من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

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