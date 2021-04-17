” ادعوا لي” مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالمرض اللعين

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، معلنة إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت أسماء مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا لها ، قالت من خلاله:”أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص”.

وأضافت: “أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة انه بيغير القدر”.

وتابعت: “أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء”.

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